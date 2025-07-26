Российские потребители заказывают Лабубу из-за рубежа чаще, чем айфоны
За второй квартал 2025 года бренд коллекционных фигурок Pop Mart впервые вошел в топ-5 самых популярных марок, обогнав Apple по количеству заказов. Такими данным с «Ъ» поделилась платформа по заказу товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Если в первом квартале лидерами продаж были Nike (6,7%), New Balance (3,9%), Adidas (2,6%), Uniqlo (2,6%) и Apple (2,5%), то во втором Pop Mart занял 2,7% рынка и поднялся на четвертую строчку рейтинга, обогнав Uniqlo (2,2%) и выбив Apple из списка самых популярных брендов.
За май-июнь общий оборот Pop Mart на площадке составил 15,6 млн руб., показав рост на 17% по сравнению с предыдущим периодом. При этом средний чек составляет 6,9 тыс. руб. Основной вклад в успех Pop Mart сделали игрушки Лабубу. Особой популярностью пользовались:
- сюрприз-бокс Big Into Energy;
- серия Tasty Macarons;
- коллекция Lazy Yoga.
- Подробнее о том, кто такой монстр Лабубу и как он стал популярен во всем мире,— в материале «Ъ».