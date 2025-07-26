Минобороны: ВС РФ взяли Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области

Российские военнослужащие заняли два населенных пункта — Зеленый Гай в Донецкой народной республике (ДНР) и Малиевку в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Зеленый Гай стал четвертым населенным пунктом, перешедшим под контроль вооруженных сил России за неделю. Ранее российские военнослужащие взяли Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево в том же регионе.

До Малиевки ВС России взяли в Днепропетровской области только один населенный пункт — Дачное. Минобороны отчитывалось об этом 7 июля.