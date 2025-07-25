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Александра Мальцева признали лучшим синхронистом чемпионата мира

Российский спортсмен Александр Мальцев получил звание лучшего синхрониста чемпионата мира по водным видам спорта, который прошел в Сингапуре. Награду ему вручил американский синхронист, чемпион и многократный призер соревнований, Билл Мэй.

Об этом Мальцев написал в своем Telegram-канале. Синхронист на чемпионате завоевал два золота в соло, а также показал лучший результат в смешанных дуэтах, выступая с Майей Гурбанбердиевой. Позже Мальцев выступил в произвольной программе вместе с синхронисткой Олесей Платоновой, они завоевали серебряные медали. Российские спортсмены на чемпионате выступали в нейтральном статусе.

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