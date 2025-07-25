Российские синхронистки завоевали еще одну серебряную медаль чемпионата мира

Российские синхронистки стали серебряными призерами проходящего в Сингапуре чемпионата мира по водным видам спорта в акробатике. Награды завоевали Анна Андрианова, Анастасия Бахтурева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова. Они уступили только сборной Китая, бронза у сборной Испании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maye-E Wong / Reuters Фото: Maye-E Wong / Reuters

Эта медаль стала восьмой для российских спортсменов, выступающих на мировом первенстве в нейтральном статусе. Два золота в индивидуальных соревнованиях у Александра Мальцева. Он также взял высшую награду по итогам технической программы микст-дуэтов, где спортсмен выступал с Майей Гурбанбердиевой и серебро в произвольной программе микст-дуэтов в паре с Олесей Платоновой. Российские синхронистки, выступающие в группе, стали серебряными призерами по итогам технической программы. Дуэт Майи Дорошко и Татьяны Гайдай завоевал две бронзы: по итогам технической и произвольной программ.

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 3 августа.

Арнольд Кабанов