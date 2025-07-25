Набиуллина: депозиты останутся привлекательными для россиян еще долгое время

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по депозитам еще долгое время будут выше инфляции. Она уверена, что это сохранит привлекательность вкладов для россиян.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Потому что мы будем снижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Глава ЦБ считает, что такой подход позволит обеспечить сохранность сбережений. Она добавила, что «темпы увеличения депозитов населения немного снизились» с начала года. Однако такая динамика естественна по мере замедления роста денежной массы, кредитования и доходов.

В начале июня «Финуслуги» сообщали, что средняя максимальная ставка по годовым вкладам опустилась до 17,52%. По трехмесячным вкладам показатель составлял 19,02%, по полугодовым — 18,38%. Собеседники «Ъ» прогнозировали дальнейшее падение ставок по годовым депозитам.

Подробнее — в материале «Вкладам проставили новые значения».