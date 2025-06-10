Вкладам проставили новые значения

Доходность депозитов упала до минимума в этом году. Крупные российские банки уже не готовы давать по длинным вкладам больше 19%. Как пишет РБК, это самое низкое значение за последние семь месяцев. По данным издания, ставки по депозитам сроком более полугода в среднем уменьшились на 0,3%. 6 июня регулятор перешел к смягчению денежно-кредитной политики и снизил ключевую ставку на 1 п. п., до 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Впрочем, независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев допускает, что условия по банковским продуктам могут еще улучшиться: «Если ситуация не поменяется, то ставка по годовым депозитам физических лиц будет падать. Чем больше у банков станет появляться источников средств, тем меньше нужны вклады населения. Более того, мы знаем, что ряд средних игроков ликвидировали всю сеть филиалов, которые ориентировались на физических лиц. Поэтому простому вкладчику, если он исходит из того, что год будет более или менее стабильным и ключевая ставка Банком России еще понизится, есть смысл зафиксировать такие замечательные условия, которые есть. С другой стороны, мы знаем, что у нас конец лета бывает с сюрпризами, поэтому я не исключаю, что в августе могут появляться еще суперпредложения, локальные кризисы ликвидности могут возникать и так далее.

Так что, если есть совсем лишние деньги, есть вариант посмотреть на размещения на более длинные сроки даже не во вкладах, а в облигациях».

Как подсчитали аналитики маркетплейса «Финуслуги», сейчас максимальная ставка по вкладу — 21%. Но среди 20 крупнейших банков России такие условия предлагает только один из них. Падение продолжится и дальше, поэтому желающим открыть депозит стоит поторопиться, уверен президент Центра защиты вкладчиков и инвесторов Артем Генкин: «Новость толкает ставку дальше вниз. Независимо от того, произойдет ли ее дальнейшее снижение, влияет само ожидание такого шага. Допускаю, что на этой волне ожиданий пересмотр условий по депозитам продолжится.

Вкладчикам, наверное, стоит, с одной стороны, искать организации, которые еще не отыграли эту новость в своей тарифной политике и значительно не снизили ставки, но, с другой, не забывать о надежности.

То есть вложения должны быть в банки не только с самыми высокими на данный момент ставками, но и с достаточным уровнем надежности. Первое снижение ставки со стороны ЦБ составило 1 п. п. Я полагаю, что и снижение ставок по депозитам может как минимум столько же. Но, скорее, мои оценки — от 1 п. п. до 1,5 п. п. у разных банков».

Ставки по коротким депозитам сроком на три месяца пока остаются на уровне выше 19%. Но в этом сегменте аналитики также отмечают падение примерно на 0,2 п. п. Это худшая динамика с конца февраля. Прежде “Ъ FM” сообщал, что в первом квартале 2025 года на одном депозите в среднем находилось около 400 тыс. руб., это примерно на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

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Никита Путятин