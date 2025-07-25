Набиуллина о снижении ставки, привлекательности вкладов и проблемных кредитах

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 18% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции рассказала, как принималось решение, почему россияне еще долго будут интересоваться вкладами и какова ситуация с проблемными кредитами. Главные высказывания госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О ключевой ставке

Сегодня ЦБ рассматривал варианты снижения ставки на 100, 150 и 200 б.п., предметно только варианты 100 и 200 б.п.

Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне не обсуждалось.

Банк России в дальнейшем может как снизить ключевую ставку на 1-2 процентных пункта, так и взять паузу.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

Об инфляции

ЦБ намерен понижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции.

Годовая инфляция замедлилась до 9,2%, мы понизили прогноз до 6–7% на конец этого года.

Путь возвращения инфляции к 4% еще не пройден до конца.

Нужно время, чтобы убедиться, что снижение инфляции это выздоровление, а не снятие симптомов.

О вкладах

Темпы роста депозитов населения немного снизились, но интерес к вкладам все еще высок.

Депозиты останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ставки по вкладам будут выше инфляции.

О докапитализации банков

ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков.

На кредитование влияет снижение спроса на заимствования, а не достаточность капитала банков или макропруденции.

О проблемных кредитах