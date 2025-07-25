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Коммерсантъ FM
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Набиуллина о снижении ставки, привлекательности вкладов и проблемных кредитах

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 18% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции рассказала, как принималось решение, почему россияне еще долго будут интересоваться вкладами и какова ситуация с проблемными кредитами. Главные высказывания госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О ключевой ставке

  • Сегодня ЦБ рассматривал варианты снижения ставки на 100, 150 и 200 б.п., предметно только варианты 100 и 200 б.п.
  • Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне не обсуждалось.
  • Банк России в дальнейшем может как снизить ключевую ставку на 1-2 процентных пункта, так и взять паузу.

Об инфляции

  • ЦБ намерен понижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции.
  • Годовая инфляция замедлилась до 9,2%, мы понизили прогноз до 6–7% на конец этого года.
  • Путь возвращения инфляции к 4% еще не пройден до конца.
  • Нужно время, чтобы убедиться, что снижение инфляции это выздоровление, а не снятие симптомов.

О вкладах

  • Темпы роста депозитов населения немного снизились, но интерес к вкладам все еще высок.
  • Депозиты останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ставки по вкладам будут выше инфляции.

О докапитализации банков

  • ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков.
  • На кредитование влияет снижение спроса на заимствования, а не достаточность капитала банков или макропруденции.

О проблемных кредитах

  • Реальная ситуация с проблемными кредитами лучше, чем пытаются представить.
  • В рознице отчисления в резервы ожидаемо выше, но это не критично, потому что проблемные кредиты покрыты резервами на 90%.
  • По корпоративному портфелю стоимость риска далека от рекордов.
  • В плохих корпоративных кредитах есть качественные залоги.

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