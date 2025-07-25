Набиуллина о снижении ставки, привлекательности вкладов и проблемных кредитах
Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 18% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции рассказала, как принималось решение, почему россияне еще долго будут интересоваться вкладами и какова ситуация с проблемными кредитами. Главные высказывания госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
О ключевой ставке
- Сегодня ЦБ рассматривал варианты снижения ставки на 100, 150 и 200 б.п., предметно только варианты 100 и 200 б.п.
- Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне не обсуждалось.
- Банк России в дальнейшем может как снизить ключевую ставку на 1-2 процентных пункта, так и взять паузу.
Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке.
Как менялась ключевая ставка
Источник: ЦБ РФ
Об инфляции
- ЦБ намерен понижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции.
- Годовая инфляция замедлилась до 9,2%, мы понизили прогноз до 6–7% на конец этого года.
- Путь возвращения инфляции к 4% еще не пройден до конца.
- Нужно время, чтобы убедиться, что снижение инфляции это выздоровление, а не снятие симптомов.
О вкладах
- Темпы роста депозитов населения немного снизились, но интерес к вкладам все еще высок.
- Депозиты останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ставки по вкладам будут выше инфляции.
О докапитализации банков
- ЦБ не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков.
- На кредитование влияет снижение спроса на заимствования, а не достаточность капитала банков или макропруденции.
О проблемных кредитах
- Реальная ситуация с проблемными кредитами лучше, чем пытаются представить.
- В рознице отчисления в резервы ожидаемо выше, но это не критично, потому что проблемные кредиты покрыты резервами на 90%.
- По корпоративному портфелю стоимость риска далека от рекордов.
- В плохих корпоративных кредитах есть качественные залоги.