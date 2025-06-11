«Финуслуги»: средняя максимальная ставка по годовым вкладам опустилась ниже 18%

Средняя максимальная ставка по годовым вкладам в 20 крупнейших российских банках стала ниже 18%, сообщает пресс-служба маркетплейса «Финуслуги». Показатель опустился до этого уровня впервые с осени 2024 года. Тогда ставка составляла 17,62%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

На сегодняшний день средняя ставка по трехмесячным вкладам составляет 19,02%, по полугодовым — 18,38%, по годовым — 17,52%. Максимальная ставка по этим же вкладам — 21%, 20% и 20% соответственно. Минимальная — 17,2% по трехмесячным, 17% по полугодовым и 15% по годовым.

Снижение процента по вкладам происходит в том числе на фоне решения Банка России уменьшить ключевую ставку с 21% до 20% годовых. По словам собеседников «Ъ», ставка по годовым депозитам продолжит падать.

Подробнее — в материале «Вкладам проставили новые значения».

Екатерина Отрашкевич