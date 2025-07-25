Совфед одобрил передачу в МВД сведений о детях мигрантов

Совфед одобрил закон о обмене между МВД и образовательными учреждениями данными о детях мигрантов. Министерство будет передавать школам и колледжам списки детей-иностранцев, поставленных на миграционный учет, а те сообщат МВД об их приеме или отчислении.

Проект поправок в законы «О правовом положении иностранных граждан», «О миграционном учете иностранных граждан» и «Об образовании» правительство внесло на рассмотрение 25 апреля. Документ предполагает, что ведомства должны будут передавать МВД также данные об обращениях в образовательные учреждения законных представителей детей-иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.

Госдума приняла закон в первом чтении 10 июня, во втором и третьем — 22 июля. В пояснительной записке к проекту говорилось, что цель изменений — «выявление данной категории детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество».

Полина Мотызлевская