РФ приостановила действие плавающих ставок экспортных пошлин на подсолнечное масло

Действие плавающих ставок экспортных пошлин на подсолнечное масло и концентрированный корм шрот приостановлено до 31 августа. Постановление опубликовано на сайте правительства.

В правительстве считают, что такая мера позволит увеличить объемы экспорта масла, а также поддержать производителей и переработчиков подсолнечника. Его назвали «особенно актуальным» перед осенними полевыми работами.

Плавающие ставки на вывоз подсолнечного масла были установлены правительством в 2021 году, спустя год — на подсолнечный шрот. Решение объяснялось защитой внутреннего рынка от необоснованного повышения цен.

В июне ставка на подсолнечное масло составляла 7119,8 руб. за т. В июле — 4739,3 руб. за т. На шрот — 1244,1 руб. за т. в июне и 1054,4 руб. за т. — в июле. Механизм плавающей пошлины не распространялся на экспорт в страны ЕАЭС — Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.