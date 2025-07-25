В Ростовской области производство вин увеличилось на 17% в 2025 году

В январе-июне 2025 года производство готовой винодельческой продукции в Ростовской области достигло 177 тыс. декалитров, или 2,5 млн бутылок, что на 17% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора региона Сергея Бодрякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В первом полугодии 2025 года производство виноматериалов выросло на 38%, до 635 тыс. декалитров. В 2024 году при господдержке было заложено 104 га виноградников, что почти на 86% больше, чем в 2023 году.

В 2025 году планируется заложить не менее 100 га виноградников, используя как донские автохтонные сорта, так и гибридные и международные. На это из федерального и областного бюджетов планируется выделить свыше 105 млн руб.

При этом, как отметил во время конференции «Интерфакс» первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев, не во всех ресторанах Ростова по-прежнему продаются вина донских производителей.

«Виноделы жалуются: "Вы знаете, в наших донских ресторанах не продается донское вино". Захожу в рестораны, спрашиваю: "Есть ли в винной карте донские вина?". Если нет — пытаюсь выяснить причины. Мы должны найти системное решение, чтобы помочь нашим производителям вывести продукцию на ростовский рынок», — сообщил первый замгубернатора.

Алексей Господарев отметил, что в приобретении продукции местных виноделов заинтересованы сами посетители ростовских ресторанов.

Наталья Белоштейн, Константин Соловьев