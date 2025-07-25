Российские синхронисты взяли серебро ЧМ в произвольной программе микст-дуэтов

Россияне Александр Мальцев и Олеся Платонова завоевали серебряную медаль в произвольной программе микст-дуэтов на проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта. Они уступили только испанцам Деннису Гонсалес-Бонеу и Ирис Тио Касас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

30-летний Мальцев завоевал уже четвертую медаль на текущем мировом первенстве. На его счету три золота: два — в индивидуальных соревнованиях и одно — по итогам технической программы микст-дуэтов, где спортсмен выступал с Майей Гурбанбердиевой. При этом суммарно за карьеру на счету Мальцева семь высших наград чемпионатов мира. Больше нет ни у кого из мужчин-синхронистов.

Всего же российские спортсмены взяли семь наград чемпионата мира. Российские синхронистки, выступающие в группе, стали серебряными призерами по итогам технической программы. Дуэт Майи Дорошко и Татьяны Гайдай завоевали две бронзы: по итогам технической и произвольной программ.

Арнольд Кабанов