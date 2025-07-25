С 1 августа КамАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю для подразделений с низкой загрузкой. Информация об этом опубликована в Telegram-канале предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КамАЗ с 1 августа переходит на четырехдневную рабочую неделю

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ КамАЗ с 1 августа переходит на четырехдневную рабочую неделю

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Решение связано с падением рынка грузовой техники, который за первое полугодие 2025 года сократился почти на 60%. На предприятии объясняют ситуацию воздействием денежно-кредитной политики Центрального банка и импортом иностранной техники. Несмотря на прогнозы снижения рынка, импортеры ввезли избыточное количество новых грузовиков в прошлом году, что привело к избытку предложения.

В компании отметили, что сокращение продаж КамАЗа составило менее 30%, что вдвое меньше среднего значения по рынку. Доля компании на рынке грузовой техники увеличилась до 40%.

Как сообщал «Ъ Волга-Урал», за шесть месяцев 2025 года КамАЗ реализовал на 20,7% меньше крупнотоннажных грузовиков. Компания продала более 6,4 тыс. автомобилей, при этом доля организации на рынке выросла с 16% до 31,7%. В пресс-службе компании из Набережных Челнов пояснили, что в статистику не входят автомобили, поставленные организацией силовым структурам, а также что на предприятии не собираются вносить изменения в планы. Само снижение рынка, отмечается, было спрогнозировано еще в прошлом году.

В начале августа Горьковский автозавод также перейдет на четырехдневную рабочую неделю, а уже в начале осени АвтоВАЗ и может изменить график работы, перейдя на сокращенную рабочую неделю.

Влас Северин