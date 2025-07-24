Рыночная ситуация вынудила Горьковский автозавод сократить рабочую неделю

В начале августа Горьковский автозавод (Нижний Новгород) перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, с 21 июля по 3 августа работники предприятия будут находиться в ежегодном плановом полностью оплачиваемом корпоративном отпуске. В это время ряд подразделений завода продолжают функционировать согласно графику проводимых работ. В частности, на предприятии проводится модернизация и сервисное обслуживание оборудования. Будет идти монтаж новых роботизированных комплексов в сварочном и окрасочном производствах.

По окончании корпоративного отпуска до конца августа автозавод будет работать по четыре дня в неделю. Это связано с критическим падением рынка коммерческого транспорта.

«В условиях высокой ставки ЦБ и недоступности финансовых инструментов для приобретения автомобилей падение рынка по итогам первого полугодия составило почти 40% в сегменте среднетоннажных грузовиков, 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей и 60% в сегменте автобусов»,— отметили в пресс-службе автозавода.

На предприятии уверены, что введение сокращенной рабочей недели в этих условиях позволит заводу сохранить рабочие места, адаптировать производственную программу под рыночную ситуацию и организовать равномерную загрузку производств. На фоне сжатия рынка на заводе оптимизируются затраты по различным направлениям. При этом все социальные льготы для сотрудников сохранены в полном объеме.

Работников автозавода уведомили, что режим четырехдневной рабочей недели на предприятии может продлиться. С сентября режим работы производств будет определяться ежемесячно исходя из рыночных факторов. При улучшении рыночной ситуации завод вернется на полную рабочую неделю.

Андрей Репин