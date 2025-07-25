Арестованы 3 млрд рублей на счетах основателя «Русагро» Вадима Мошковича

Суд в Москве наложил арест на сумму порядка 3 млрд руб. на счетах основателя агрохолдинга «Русагро» с активами в Черноземье Вадима Мошковича. Речь идет обеспечительных мерах в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Мошкович

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вадим Мошкович

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В конце марта Вадима Мошковича задержали вместе с экс-гендиректором «Русагро» Максимом Басовым. Следственный департамент МВД предъявил им обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и двух эпизодах злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ, до десяти лет колонии). Основной эпизод обвинения касается якобы мошеннической покупки холдинга «Солнечные продукты» у его основателя Владислава Бурова. Совокупный ущерб оценивается в 48 млрд руб.

В конце мая стало известно, что на господина Мошковича завели уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Тогда же в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) отправили бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова.

По версии следствия, в 2019 году состоялась передача охотничьего карабина марки Blaser, стоимость которого вместе с оборудованием составила 2,6 млн руб. Вознаграждение якобы предназначалось куратору сельского хозяйства в регионе за общее покровительство.

Подробнее об уголовных делах Вадима Мошковича — в публикации «Ъ».

Алина Морозова