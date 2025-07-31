Стройка в цифрах
Ставропольский край
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
Более 1 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в январе—мае 2025 года. Это на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
756,6 тыс. кв. м жилья построили в 2025 году в сегменте ИЖС
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
85 тыс. кв. м — площадь пятиэтажного культурно-образовательного и музейного комплекса, который начали строить в Ставрополе в 2024 году
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
74 застройщика реализуют на Ставрополье 202 объекта долевого строительства общей площадью почти 2,6 млн кв. м
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
294,5 тыс. кв. м жилья квартирного типа введено в эксплуатацию в 2025 году. Объем построенных в регионе многоквартирных домов вырос на 30% год к году
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
6115 граждан — участников долевого строительства восстановили свои права по 67 долгостроям в период с 2013 по 2024 годы
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
9,2 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию с 2019 по 2024 годы
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Около 20 соцобъектов планируется построить в 2025 году, включая школы, детские сады, объекты здравоохранения и культуры
По данным, предоставленным «G» министром строительства и архитектуры Ставропольского края Андреем Уваровым