ОЖД назначила дополнительные поезда между Петербургом и Москвой на выходные

На эту пятницу, 25 июля, и предстоящие выходные, 26-27 июля, на Октябрьской железной дороге назначаются дополнительные поезда сообщением Санкт-Петербург — Москва. Сделано это для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки между двумя столицами, сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Речь идет о поездах № 250 Москва — Санкт-Петербург с отправлением 25 июля в 08:10 и № 237 Санкт-Петербург — Москва с отправлением 27 июля в 16:30.

Кроме этого, из Москвы 26 июля в 01:25 отправится двухэтажный поезд № 154, а из Петербурга — № 257 с отправлением 28 июля в 01:57.

Как отметили в ОЖД, компания АО «ФПК» регулярно отслеживает спрос на перевозки. При наличии технических возможностей будет приниматься решение об увеличении количества вагонов в составах, а также назначении дополнительных поездов, уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал о назначении нескольких дополнительных поездов сообщением Санкт-Петербург — Москва для разгрузки аэропорта Пулково после очередных атак беспилотников 5, 6 и 7 июля.

Андрей Цедрик