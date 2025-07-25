Спутники Starlink прекратили работу на два часа из-за сбоя в системе

В работе спутниковой интернет-системы Starlink произошел глобальный сбой. Связи лишились как обычные пользователи, так и военнослужащие армии Украины, которые находятся в зоне военных действий, как сообщал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Неполадки длились около 2,5 часов. Сейчас проблема уже полностью устранена, заявили в компании.

«Сбой был вызван отказом ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу основной сети»,— написал в соцсети X вице-президент Starlink Майкл Николс.

Терминалы Starlink обеспечивают связь военнослужащим Украины. Армия страны использует их также для навигации беспилотников и безэкипажных катеров, наведения оружия и других целей. Как утверждало издание Defense One в 2024 году, российские военнослужащие тоже используют системы Starlink. В июне глава Луганской народной республики Леонид Пасечник запретил продавать и использовать оборудование компании на территории региона.