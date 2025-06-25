Пасечник запретил продажу и использование терминалов Starlink в ЛНР

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о запрете продажи и использования оборудования компании SpaceX на территории региона. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале. Ограничения распространяются в том числе на терминалы спутниковой связи Starlink.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В своем сообщении господин Пасечник отметил, что запрет направлен на обеспечение безопасности жителей ЛНР. «Starlink — это технология, которая может быть использована противником для координации действий, передачи данных и нанесения ударов по нашей территории»,— написал глава региона.

В 2024 году издание Defense One писало об активном использовании систем Starlink российскими военнослужащими. В феврале 2023 года компания сообщала в соцсети X, что не работает на территории России и не ведет никаких дел с российскими властями.

Степан Мельчаков