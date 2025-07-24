МИД Германии: у Украины появятся возможности «воздействовать на территорию РФ»

Украинские войска смогут «воздействовать на территорию России», заявил газете Zeit министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Он не уточнил, что это значит, и когда армия страны собирается приступить к этим действиям.

«Бесспорно, Украина имеет право защищаться от нападений. У нее также будут возможности воздействовать на территорию России, но мы не будем через ваше издание раскрывать Путину, какие системы вооружения мы поставляем Украине»,— сказал господин Вадефуль.

На этой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин готов передать Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot, если США предоставит им замену в ближайшие полгода. По данным Bloomberg, Германия уже отдала Украине четверть американских ЗРК, которые были в ее арсенале. Тем временем власти Великобритании намерены провести 50-дневную кампанию по вооружению Украины — 21 июля этому вопросу прошла новая встреча контактной группы «Рамштайн».

Подробнее о военной помощи Украине — в материале «Ъ» «Виртуальный Рамштайн».