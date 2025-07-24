В Шанинке опасаются лишения аккредитации
Руководство Московской школы социальных и экономических наук (МВШСЖН, или Шанинка) допускает, что Рособрнадзор может лишить учебное заведение аккредитации. Об этом «Ъ» рассказал источник знакомый с ситуацией. По его словам, администрация учебного заведения ожидает отзыва аккредитации, исходя из происходящего на судебном процессе, на котором Шанинка попыталась оспорить результаты проверки, выявившей нарушения.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Внеплановую проверку Рособрнадзор провел в ноябре 2024 года. Ведомство по ее итогам выявило несоответствие программ школы Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). На устранение нарушений школе дали три месяца. В начале марта Шанинка отчиталась об устранении выявленных нарушений. В апреле Рособрнадзор провел еще одну проверку. По её итогам ведомство согласилось, что школа устранила около 80 % замечаний из первого предписания. Тем не менее Рособрнадзор запретил учебному заведению проводить прием студентов в 2025 году — и выставил повторное предписание. В начале июля руководство школы отчиталось по нему, но реакция Рособрнадзора на отчет пока неизвестна.
Решение Рособрнадзора Шанинка пыталась оспорить в суде, но он встал на сторону ведомства. «Исходя из этого ректор (Мария Сигова.— ''Ъ'') считает, что ситуация будет развиваться по негативному сценарию, что это приведет к отзыву аккредитации»,— заявил собеседник «Ъ».
Собеседник «Ъ» также прокомментировал информацию СМИ о собрании студентов, на котором ректор Шанинки якобы призвала их переводиться в другие вузы. «Позиция школы сейчас такая: мы никому не препятствуем. Если человек хочет перевестись, мы всячески поможем, выдадим справку, подскажем, — заявил он. — Всем сказали, что вот есть такой риск, что школа может лишиться аккредитации. Думайте сами. Школа еще не лишена аккредитации, но если вы найдете какой-то вариант, который считаете хорошим, мы готовы помочь».