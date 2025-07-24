В Шанинке опасаются лишения аккредитации

Руководство Московской школы социальных и экономических наук (МВШСЖН, или Шанинка) допускает, что Рособрнадзор может лишить учебное заведение аккредитации. Об этом «Ъ» рассказал источник знакомый с ситуацией. По его словам, администрация учебного заведения ожидает отзыва аккредитации, исходя из происходящего на судебном процессе, на котором Шанинка попыталась оспорить результаты проверки, выявившей нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Внеплановую проверку Рособрнадзор провел в ноябре 2024 года. Ведомство по ее итогам выявило несоответствие программ школы Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). На устранение нарушений школе дали три месяца. В начале марта Шанинка отчиталась об устранении выявленных нарушений. В апреле Рособрнадзор провел еще одну проверку. По её итогам ведомство согласилось, что школа устранила около 80 % замечаний из первого предписания. Тем не менее Рособрнадзор запретил учебному заведению проводить прием студентов в 2025 году — и выставил повторное предписание. В начале июля руководство школы отчиталось по нему, но реакция Рособрнадзора на отчет пока неизвестна.

Решение Рособрнадзора Шанинка пыталась оспорить в суде, но он встал на сторону ведомства. «Исходя из этого ректор (Мария Сигова.— ''Ъ'') считает, что ситуация будет развиваться по негативному сценарию, что это приведет к отзыву аккредитации»,— заявил собеседник «Ъ».

Собеседник «Ъ» также прокомментировал информацию СМИ о собрании студентов, на котором ректор Шанинки якобы призвала их переводиться в другие вузы. «Позиция школы сейчас такая: мы никому не препятствуем. Если человек хочет перевестись, мы всячески поможем, выдадим справку, подскажем, — заявил он. — Всем сказали, что вот есть такой риск, что школа может лишиться аккредитации. Думайте сами. Школа еще не лишена аккредитации, но если вы найдете какой-то вариант, который считаете хорошим, мы готовы помочь».

Полина Мотызлевская