Борцы применили прием

В Ульяновской области ветераны спорта пожаловались губернатору на плохую ситуацию в сфере регионального спорта, связав ее со стилем работы регионального министра спорта Николая Скобелина и попросив главу региона «принять кадровое решение». В администрации губернатора обещают «прислушаться к мнению заслуженных людей». Источники, близкие к облправительству, говорят, что решение о возможной отставке министра фактически уже принято, но нет кандидатов на этот пост, хотя «проблема не в самом министре», а в недостаточном финансировании сферы спорта, и новый министр ничего не изменит. Иного мнения эксперты из спортивной сферы, считающие, что грамотный руководитель даже при нехватке средств сможет наладить работу и обеспечить развитие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Известные ульяновские спортсмены, ветераны спорта направили губернатору Ульяновской области Алексею Русских коллективное обращение, в котором просят «принять кадровое решение» по руководству отрасли (копия обращения имеется в распоряжении редакции).

В обращении ветераны отмечают, что обратиться их «вынудило состояние, в которое погрузилась отрасль». «Необдуманные кадровые решения министра, отсутствие диалога с руководителями федераций, отсутствие федеральной поддержки привело к падению авторитета спортивной власти, постоянным склокам, войне компромата в СМИ»,— говорят в обращении ветераны, отмечая, что не понимают, «почему нет денег на самое необходимое, почему вынуждены менять прописку и уезжать из региона тренеры и спортсмены». По их словам, «приходится констатировать», что проблемы связаны со стилем управления главы регионального минспорта Николая Скобелина, «который вместо объединения заинтересованных сил, устроил настоящую “охоту на ведьм”, сумел своим авторитарным и непрофессиональным поведением настроить против себя все федерации». «Сегодня, на наш взгляд, назрела необходимость принятия кадрового решения»,— заявили спортсмены, отметив, что готовы встретиться с главой региона для обсуждения этого вопроса.

Под обращением подписались борец, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виталий Константинов; борец, чемпион и призер чемпионатов Европы и Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР Николай Иньков; борец, чемпион СССР Михаил Елизарьев, советский хоккеист, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер России, чемпион мира Анатолий Рушкин и другие именитые ульяновские спортсмены.

В период руководства Николая Скобелина действительно случилось несколько скандалов в спортивной сфере региона. В октябре прошлого года стало известно, что Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва лишается олимпийского статуса, перестав соответствовать требованиям по необходимому числу спортсменов, участвующих в сборных командах РФ. Затем с ведома министра мэрия приняла решение об увольнении основателя и директора детской спортивной школы олимпийского резерва «Волга» Павла Завьялова, что вызвало массовые протесты родителей воспитанников школы и тренерского состава. В феврале 2025 года тренерский коллектив и родители воспитанников Школы бокса олимпийского резерва им. А. В. Гришина выступили с протестом против решения министра об увольнении директора Сергея Мацкелова, который считается «воспитанником и верным последователем основателя этой школы бокса — Альфреда Гришина». В марте на коллегии регионального минспорта губернатор Алексей Русских запретил споры и склоки, указав министру на «неправильность» публичных решений в кадрах.

Николай Скобелин возглавил министерство в сентябре 2023 года. Он имеет высшее образование (УлГУ, специальность — «менеджмент»), ранее работал руководителем филиалов страховых компаний, мастер спорта по греко-римской борьбе, неоднократный призер и победитель международных и всероссийских турниров.

Получить комментарии Николая Скобелина по поводу обращения ветеранов спорта не удалось: в течение дня по своим телефонам министр был недоступен, на запрос, отправленный в мессенджере, не ответил. Также был недоступен для комментариев профильный вице-премьер Владимир Пушкарев.

Между тем вице-губернатор Александр Коробко (курирует внутреннюю политику) сказал, что в курсе обращения спортсменов. На вопрос, какой будет реакция губернатора в связи с обращением спортсменов, которые фактически предлагают отправить в отставку Николая Скобелина, господин Коробко ответил: «Изучаем, думаем. Прислушиваемся к мнению заслуженных людей».

Источник «Ъ», близкий к региональному правительству, в беседе с «Ъ» сказал, что фактически в региональном правительстве уже пришли к выводу о необходимости замены главы минспорта, «но только никто не знает, на кого менять», «проблема в том, что как таковых подходящих кандидатов-то и нет», «те, кто, может быть, и могли бы подойти под требования, не желают». По словам источника, среди рассматриваемых кандидатур есть и Николай Цуканов (был министром спорта с октября 2018 года по октябрь 2019 года», «но неизвестно, согласится ли он». «Но главная проблема не в министре, а в том, что просто денег не хватает на развитие спорта, и кого туда ни ставь, ничего не изменится»,— заметил собеседник.

За 10 последних лет в регионе сменилось семь министров спорта. Чаще всего период одного министра был около года, максимальный срок — около трех лет.

Сам Николай Цуканов (сейчас он возглавляет хоккейный клуб «Волга») сказал, что не ждет никаких предложений. Он также заметил, что, по его мнению, «многое зависит от личности, и даже когда не хватает средств, личность сможет найти решения». С хоккеистом согласен и заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Евгений Головихин, отметивший в беседе с «Ъ», что «в любом случае новый человек внесет изменения в развитие спорта»: «Пусть даже денег не будет, но будет хотя бы административная и моральная поддержка спортсменов».

Сергей Титов, Ульяновск