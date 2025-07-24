Джо Байден вспомнит все

Джо Байден продал права на свои мемуары за $10 млн. Покупателем стало одно из крупнейших американских издательств Hachette Book Group, сообщает The Wall Street Journal. Как будет называться книга Байдена, еще не известно. Также пока не указываются сроки сдачи мемуаров в печать и их публикации. Дело в том, что бывший глава Белого дома еще не закончил свою автобиографию. Когда он ее завершит, будет зависеть от состояния здоровья, пишет газета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Однако книга вряд ли прольет свет на скандальные подробности из жизни политика, предполагает ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН и профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский: «Продажа мемуаров на Западе — обычная практика, и в этом нет ничего особенного. Я бы сказал, это подчеркивает тот факт, что Джо Байден остается активным деятелем, даже пребывая на пенсии. И число его сторонников не уменьшится, а может быть, даже и увеличится. И я бы даже сказал, что появление этих мемуаров станет противодействием попыткам 47-го президента США Дональда Трампа критиковать Байдена, равно как и Барака Обаму, и вообще демократов.

Я не думаю, что Байден в этих мемуарах напишет что-то, способное вызвать критику в адрес демократов. Возможно, какие-то новые нюансы в своей политической карьере он раскроет, и вызовет повышенное внимание общественности. Чтобы какая-то книга привлекла внимание, нужны скандальные подробности, перчинка. Поэтому не исключаю, что там могут быть моменты, которые вызовут дискуссии, неоднозначную реакцию.

Были ли похожие кейсы в нашей стране? У нас не очень приняты публикации мемуаров отставных деятелей, но тем не менее случалось. Вспомним историю с мемуарами Никиты Хрущева, которые были изданы на Западе, и только потом проникли в нашу страну».

Права на книгу Байдена оказались дешевле мемуаров 42-го президента США Билла Клинтона. В 2004 году он выручил за них $15 млн. В 2017-м права на публикацию истории 44-го американского лидера Барака Обамы и его жены Мишель были проданы за $60 млн. Пользуются ли спросом у читателей мемуары бывших лидеров США? Директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис сомневается в коммерческом потенциале книги: «Это все, конечно, зависит от личности. Неслучайно гонорары авторов так сильно разнятся. С моей точки зрения, мемуары 46-го президента США в нашей стране не будут столь успешны и популярны.

Байден был довольно странным лидером, особенно в последние несколько лет. Хотя, конечно, он всю жизнь строил карьеру и считался очень профессиональным политиком в Америке, но это не столь интересно широкому кругу российских читателей.

Для того чтобы издатели получили прибыль от мемуаров, нужно продать миллионные тиражи. В Америке это возможно, это их президент, представитель Демократической партии, у которой много приверженцев. Поэтому они платят те гонорары, которые смогут потом не только отбить, но и заработать на этом. Это все равно будет действовать в моменте. То есть это же, как пиковая новость, работает. Я считаю, что оно максимум там год активно будет работать, дальше, наверное, это будет продаваться, но вряд ли в больших количествах. Интересный опыт с Дональдом Трампом, в России его книги, которые касаются бизнеса и мемуары достаточно популярны и продаются очень неплохо».

Рост спроса на книги Дональда Трампа подтвердили “Ъ FM” в сети магазинов «Читай-город». По их данным, за полгода объем продаж увеличился год к году — в три раза как в количественном, так и в денежном эквиваленте. При этом речь идет о тысячах реализованных книг. Среди самых популярных книг выделяются «Думай как чемпион: Откровения магната», «Искусство сделки» и «Думай как миллиардер».

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Андрей Дубков