Речь от первого лица

Публичное выступление Джо Байдена обойдется организаторам в $300 тыс. Как узнал New York Post, такой гонорар бывший президент США требует за свою речь на мероприятиях. По сведениям источников, спрос на его выступления невелик. При этом насколько обсуждаема ставка, неизвестно. Покинув Белый дом, политик выступал перед публикой трижды, посчитало издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Для сравнения — Барак Обама, сложивший полномочия в 2017-м, просил за каждое свое выступление около $400 тыс. Джордж Буш-младший заработал половину этой суммы за серию из нескольких речей в Хьюстонском университете. Между тем действующий американский лидер Дональд Трамп только за два года после первого президентского срока заработал около $12 млн, выступая на мероприятиях. Для бывших президентов публичные речи — чуть ли не основной способ заработка на пенсии, пояснил старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин: «Американские политики зарабатывают в основном после ухода с поста. Обаму критиковали однопартийцы за то, что он получал за речь $400 тыс. За три мероприятия подряд перед представителями Уолл-стрит — свыше $1 млн. Но рекорды ставили и его предшественники. Например, Билл Клинтон получал $750 тыс. за одно выступление. А если верить словам президента Картера, то всех переплюнул Рональд Рейган, который таким образом за единичную речь заработал около $1 млн. Сам Картер получал, кстати, мало, он принципиально брал небольшие деньги — около $50 тыс.

Говорят, что по количеству произнесенных речей лидером стал Джордж Буш. Журналисты насчитали их около 200, то есть они принесли экс-президенту достаточно солидную сумму, от $20 млн до $30 млн.

Заработок же последних четырех американских лидеров колеблется от $300 тыс. до $750 тыс. за выступление, так что Байден еще берет скромно. Вместе с тем такие лекции также популярны и за пределами США. Как раз, по-моему, речь Билла Клинтона, за которую он получил $850 тыс., была произнесена в Гонконге. Это вполне типичная практика — выступать за рубежом. Что касается Байдена, то сегодня его модно критиковать за его спорное наследие, хотя, мне кажется, все очень преувеличенно».

Бывшие американские президенты, впрочем, зарабатывают не только на публичных выступлениях. Как пишут СМИ, с 2001-го по 2015-й годы лекции, статьи и интервью принесли семье Клинтонов $153 млн. Другой эффективный способ заработка для политиков на пенсии — консультации бизнеса. Ужин с бывшим главой Белого дома зачастую обходится топ-менеджерам в несколько сотен тысяч долларов. Впрочем, такая активность не всегда связана с финансовой выгодой, подчеркнул американист, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков: «Очень распространенная практика, когда известные люди, в том числе политики, тем более бывшие, берут пяти- шестизначные гонорары за публичное выступление. Структуры, которые такие выступления организуют, не жадничают. Обычно в этом участвуют это исследовательские центры, финтехи, благотворительные фонды, университеты, коммерческие компании. Это очень важный политический актив.

Было очень смешное видео, когда в последний год Обамы он вместе с одним из ведущих вечернего юмористического ток-шоу Стивеном Кольбером представлял, как отправится на работу в другую организацию. Вот политику задали вопрос: "У вас были какие-то награды на последнем месте работы?" Он ответил, что получил Нобелевскую премию, правда, до сих пор не знает, за что именно. Поэтому я думаю, что, в частности, для Обамы премия мира — это дополнительный бонус к остальным факторам его популярности, который позволяет запрашивать за свои выступления определенные суммы. Кроме того, в США есть такая традиция, что каждый президент организует свой фонд. У Барака Обамы, например, это организация, которая занимается всякими благотворительными проектами и поддерживает определенные инициативы во всем мире. Но я думаю, Байден тоже сейчас собирается этим заняться.

В любом случае у него есть имя, какой-то ресурс, и вот он станет его использовать, в том числе и для того, чтобы поддерживать Демократическую партию и ее кандидатов на следующих выборах».

В марте издание Wired узнало о возможности поужинать с Дональдом Трампом за $5 млн. Как сообщалось, такие суммы американская бизнес-элита выкладывает за тет-а-тет с главой Белого дома в резиденции Мар-а-Лаго. В приглашениях уточнялось, что президент выступит с докладом, но не будет просить о пожертвованиях.

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Леонид Пастернак