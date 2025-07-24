Путин: шесть атомных подводных лодок построят на «Севмаше» к 2030 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что более 70 кораблей находятся в разных стадиях на российских верфях. Об этом он заявил на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

По его словам, планы по созданию современных сил Военно-морского флота будут реализованы в полном объеме. Президент считает, что это обеспечит безопасность страны и ее интересов в Мировом океане.

Сейчас в составе Военно-морского флота России 13 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, 28 атомных подводных лодок с ракетно-торпедным вооружением и 8 атомных подводных лодок специального назначения. К ним относятся стратегические ракетоносцы проекта 955 «Борей», многоцелевые подводные лодки проекта 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М», подводные лодки проектов 667БДРМ «Дельфин», 949А «Антей», 971 «Щука-Б» и другие.