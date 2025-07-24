Пять БПЛА ударили по свинокомплексу «Мираторга» в Брянской области

Пять дронов ВСУ нанесли удар по свиноводческому комплексу «Мираторга» в Климовском районе Брянской области. Никто из сотрудников не пострадал. Об этом сообщила компания в Telegram-канале.

Один из БПЛА повредил кровлю корпуса здания, начался пожар. К моменту публикации поста в 15:45 мск возгорание было локализовано.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пока ситуацию не комментировал. Накануне он сообщал об ударе дронов-камикадзе по автомобилю в селе Лемешовка Севского района. Пострадали трое мирных жителей, среди них — семилетний ребенок.