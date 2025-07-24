Дождливое лето повысило спрос на товары для грибников

На фоне теплой и дождливой погоды в России фиксируется резкий рост спроса на товары для грибников. Так, на Wildberries в мае—июле продажи различных энциклопедий грибов, справочников грибника и аналогичной литературы выросли на 55% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Продажи корзин, как плетеных, так и специализированных для грибов, увеличились на 13%, а специальных ножей для грибника (с щеточкой) — на треть. Но самыми популярными товарами с грибной тематикой стали кружки «Грибнику» — их продажи показывают рост на 130% год к году.

Также выросли продажи резиновых сапог и дождевиков. Только в июле их купили больше на 130% и 90% соответственно. Однако это лишь частично связано с грибным сезоном — такие товары покупают в основном для перемещения по городу в дождливую погоду, предполагают аналитики маркетплейса.

Как столица пережила аномальные ливни — в материале «Ъ» «Москвичи перенеслись в тропики».

Виктория Колганова