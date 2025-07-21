Москвичи перенеслись в тропики

Ночью и утром 21 июля в Москве выпало больше половины месячной нормы осадков. Затопленными оказались дороги, дворы, переходы и даже торговые центры. Синоптики объясняют проливные дожди тропическим циклоном и обещают, что остаток недели в столичном регионе будет не таким мокрым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ливня в Москве

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Последствия ливня в Москве

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд еще на прошлой неделе предсказал приход в Москву тропических ливней. «Для Москвы это совершенно нехарактерно,— заявил синоптик в разговоре с "РИА Новости".— В умеренных широтах, на 55-й параллели, тропические ливни, естественно, не бывают. Но поскольку все-таки происходит изменение климата, процессы меняются». Этот прогноз прошел незамеченным: прошлая неделя хотя и была пасмурной, но без проливных дождей. А вот в ночь на 21 июля москвичи столкнулись с тропическими ливнями. Дождь шел всю ночь, а утром ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве выпало 58% месячной нормы осадков.

После этого столичное управление МЧС предупредило, что в городе ожидаются гроза, сильный ливень и ветер с порывами до 15 м/с. Ведомство попросило водителей парковаться вдали от деревьев, а пешеходов — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Столичный дептранс призвал москвичей пользоваться метро, а не личным транспортом или такси. Те, кто не послушался чиновников, рисковали обнаружить себя посреди бурного потока. К 11:40 из-за воды в Москве полностью перекрыли движение на участках Волоколамского шоссе, улицы Адмирала Корнилова, Нагатинской набережной и Тихой улицы. В Пресненском районе наиболее пострадал Шмитовский проезд — городские каналы опубликовали фото и видео с наполовину затопленной машиной скорой помощи. В аналогичной ситуации оказались водители, проезжающие по участку МКАД в районе рынка «Садовод» и по проспекту Мира в районе дома 133.

На Каширское шоссе сошел настоящий оползень, а на станции Павшино (МЦД-2) затопило пешеходный тоннель. В торговом центре «Щука» на северо-западе столицы дождь нашел прорехи в крыше. На последнем этаже под потоки воды подставили зеленые ведерки, которые достаточно быстро заполнились. Судя по фото и видео, продавцы торговых рядов других этажей пытались спасти товар на прилавках полиэтиленовыми пакетами.

В Наро-Фоминском районе Подмосковья из-за ливня ночью обрушился бетонный мост через ручей. В оперативных службах сообщили ТАСС, что это произошло из-за размытия опор. От цивилизации оказались отрезаны три населенных пункта — деревня Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма». В Истринском районе в деревне Холмы дождь размыл единственную асфальтированную насыпь через ручей, из-за этого оказалось невозможно добраться минимум до трех СНТ, рассказывали местные жители медиапроекту «Осторожно, Москва».

Всего подмосковный минтранс сообщил о 35 подтоплениях и разрушениях на дорогах из-за ливней.

Синоптик центра «Метео» Александр Ильин заявил ТАСС, что дождь закончится к 15:00 и возобновится только ночью. Прогноз сбылся уже к 14:30. Столичный дептранс сообщил о восстановлении движения на улице Адмирала Корнилова, Проектируемом проезде и Волоколамском шоссе. Ограничения на проезд сохраняются на проспекте Мира и Тихой улицы. Там движение контролируют сотрудники ГИБДД, пока коммунальные службы устраняют подтопления проезжей части. В подмосковном минтрансе к 16:00 отчитались о завершении работ по устранению воды на 11 региональных дорогах, в том числе на Шереметьевском шоссе в Химках, в Красногорске, Лобне, Долгопрудном, Балашихе, Раменском, Люберцах и других округах.

По словам господина Ильина, ночью москвичей ожидает уже не такой сильный ливень — за вторник выпадет около 10 мм осадков. А в среду циклон покинет столицу, и дожди «перейдут в разряд кратковременных и небольших», прогнозирует синоптик. Тем не менее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до 21:00 мск 22 июля.

Впрочем, москвичи наверняка уже привыкли к различного рода погодным аномалиям.

В начале июня столицу накрыли более масштабные и совсем не тропические ливни, ледяной град и ветер с порывами до 25 м/с. Тогда из-за непогоды была затоплена станция метро «Комсомольская», в терминале Внуково обрушилась часть кровли, а в районе Пролетарского проспекта сильный поток воды затянул сотрудника Мосводостока в коллектор реки Чертановки. Мужчину удерживали на поверхности коллеги и прохожие, пока не прибыли сотрудники МЧС.

После холодного июня в Москве началась аномальная жара — с 7 июля в столице начал действовать оранжевый уровень опасности из-за превышения климатической нормы на 5–7 градусов, а 12 июля воздух прогрелся аж до 36,1 градуса. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что для 12 июля такая температура стала рекордной за последние 122 года.

Полина Мотызлевская