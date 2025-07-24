Российские синхронистки взяли бронзу чемпионата мира в произвольной программе

Россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые награды проходящего в Сингапуре чемпионата мира по водным видам спорта в произвольной программе дуэтов. Золото досталось испанкам Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас, серебро — итальянскому дуэту, составленному из Энрики Пикколи и Лукреции Ружейро (278,7137).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майя Дорошко и Татьяна Гайдай

Фото: Hollie Adams / Reuters Майя Дорошко и Татьяна Гайдай

Фото: Hollie Adams / Reuters

Впервые с 2001 года российские синхронистки остались без золота мирового первенства в дуэтах. 24 года назад Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова взяли серебро, уступив японкам Мии Татибане и Михо Такеде. Начиная с 2003 года, триумфальными для российских дуэтов были девять чемпионатов мира подряд. До турниров 2022 и 2024 года отечественные атлеты допущены не были.

Медаль, завоеванная Майей Дорошко и Татьяной Гайдай в четверг, стала для российских спортсменов шестой на текущем чемпионате мира по водным видам спорта. Ранее два золота в соло завоевал синхронист Александр Мальцев. Он взял еще одно золото в смешанных дуэтах, выступая с Майей Гурбанбердиевой. А российские синхронистки, выступающие в группе, стали серебряными призерами по итогам технической программы.

Арнольд Кабанов