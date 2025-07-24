Бывший брянский депутат получил 8 лет за мошенничество и обман участников СВО

Клинцовский городской суд Брянской области признал 44-летнего Владимира Реука, бывшего депутата местного горсовета, виновным в мошенничестве с выплатами участникам специальной военной операции (СВО). Ему назначено восемь лет колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. руб. и трехлетним запретом на занятие должностей в органах местного самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация гор. Клинцы Фото: Администрация гор. Клинцы

Суд установил, что Реук, пользуясь своим положением, брал деньги у участников СВО, обещая им помощь в получении государственных наград и выплат за ранения, а также в освобождении от дальнейшего прохождения военной службы. Преступление было вскрыто сотрудниками УФСБ по Брянской области. Суд признал Реука виновным в четырех эпизодах мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и одном эпизоде покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В объединенной пресс-службе судебной системы региона в приговоре Реуку не указывают сумму похищенных денег. На момент возбуждения уголовного дела источники «Ъ» в правоохранительных органах рассказывали, что экс-депутату вменялись в вину хищение и попытка хищения в общей сложности 4,8 млн руб. у четырех военнослужащих в 2023–2024 годах. Вину Владимир Реук не признал.

Сергей Толмачев, Воронеж