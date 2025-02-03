Брянского экс-депутата будут судить за хищение денег у военнослужащих

В Клинцовский горсуд Брянской области поступило уголовное дело 44-летнего бывшего местного депутата Владимира Реука, обвиняемого в обмане военнослужащих. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему инкриминируется три эпизода мошенничества и два эпизода покушения на это преступление (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Реук

Фото: Администрация гор. Клинцы Владимир Реук

Фото: Администрация гор. Клинцы

Владимир Реук был задержан в июле прошлого года. Уголовное дело против него на основании материалов местного УФСБ возбудило и расследовало региональное управление Следственного комитета России. По версии следствия, Владимир Реук, являясь депутатом Клинцовского горсовета, обманом похищал деньги участников специальной военной операции, обещая им содействие в получении государственных наград и выплат за ранения, а также содействие в освобождении от дальнейшего прохождения военной службы.

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, Владимиру Реуку вменяются в вину хищение и попытка хищения в общей сложности 4,8 млн руб. у четырех военнослужащих в 2023–2024 годах. После задержания его заключили под стражу. По мнению защиты, следствие неверно квалифицировало его действия.

Сергей Толмачев, Воронеж