Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Брянского экс-депутата будут судить за хищение денег у военнослужащих

В Клинцовский горсуд Брянской области поступило уголовное дело 44-летнего бывшего местного депутата Владимира Реука, обвиняемого в обмане военнослужащих. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему инкриминируется три эпизода мошенничества и два эпизода покушения на это преступление (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Владимир Реук

Владимир Реук

Фото: Администрация гор. Клинцы

Владимир Реук

Фото: Администрация гор. Клинцы

Владимир Реук был задержан в июле прошлого года. Уголовное дело против него на основании материалов местного УФСБ возбудило и расследовало региональное управление Следственного комитета России. По версии следствия, Владимир Реук, являясь депутатом Клинцовского горсовета, обманом похищал деньги участников специальной военной операции, обещая им содействие в получении государственных наград и выплат за ранения, а также содействие в освобождении от дальнейшего прохождения военной службы.

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, Владимиру Реуку вменяются в вину хищение и попытка хищения в общей сложности 4,8 млн руб. у четырех военнослужащих в 2023–2024 годах. После задержания его заключили под стражу. По мнению защиты, следствие неверно квалифицировало его действия.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...