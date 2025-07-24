РБК: задержан владелец сети крымских заправок «ТЭС» Сергей Бейм

Сотрудники правоохранительных органов задержали президента и совладельца крымской компании «ТЭС» Сергея Бейма, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным одного из собеседников издания, господина Бейма подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

РБК уточняет, что в рамках того же дела задержана руководитель крымской компании «Аврора» Мария Пяткова. Эта компания связана с ТЭС и зарегистрирована с ней по одному адресу, говорится в публикации.

Сергей Бейм руководил «Черноморнефтегазом» в 2014–2015 годах. В 2006–2010 годах был депутатом парламента Крыма.

Группа компаний (ГК) «ТЭС» работает с 1992 года. Согласно ее сайту, ГК управляет крупнейшей сетью автозаправок с парком собственных бензовозов и нефтебаз. Также под ее управлением находятся портовый терминал по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов, предприятие по производству емкостей и резервуаров. Кроме того, в ГК входят отель и сеть кафе быстрого обслуживания,.