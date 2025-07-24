Из Ленинградской области выдворят свыше 200 курьеров-мигрантов

Из Санкт-Петербурга и Ленинградской области выдворят 228 курьеров, нарушивших миграционное законодательство, сообщили в региональном управлении МВД.

В мае полицейские провели в регионе рейд в сфере курьерской доставки. По его итогам были выявлены нарушения в сфере ПДД и миграционного законодательства. В частности, сотрудники МВД выявили 900 мигрантов-курьеров, которые находятся в России незаконно. Из них 228 уже находятся в спеццентрах для принудительного выдворения.

Выдворение иностранных граждан осуществляется по решению суда за нарушение российского законодательства (эта мера используется как дополнительное наказание). Депортация не требует судебного процесса, ее производит МВД в случае, если у иностранного гражданина отсутствуют законные основания оставаться в России (например, закончился срок действия рабочей визы).

Кроме того, полиция выявила 42 уголовных преступления в сфере миграции. Уголовные дела уже возбуждены.

Полина Мотызлевская