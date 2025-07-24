Эстония запретила въезд Лукашенко и еще почти 300 гражданам Белоруссии

Правительство Эстонии ввело бессрочный запрет на въезд в страну в отношении 273 граждан Белоруссии. В их числе — президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на эстонский МИД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Таллин впервые ввел санкции в отношении Минска в 2020 году, во время масштабных протестов после президентских выборов. Инициатором очередного продления ограничений выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. «На протяжении почти пяти лет... не произошло позитивных изменений. Мы не можем закрывать глаза на продолжающиеся репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам»,— сказал министр.

Помимо господина Лукашенко, в санкционный список вошли белорусские высокопоставленные чиновники, судьи и сотрудники органов безопасности.

Все страны Евросоюза не признали результаты президентских выборов 2020 года в Белоруссии и стали поэтапно вводить санкции. По состоянию на лето 2024 года число ограничительных мер превысило 1 тыс. Среди прочего, страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — решили больше не пропускать на свою территорию автомобили с белорусскими номерами.