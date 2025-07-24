Пермский «Молот» останется фарм-клубом ярославского «Локомотива»

Ярославский «Локомотив» продолжит сотрудничество с пермским «Молотом», который останется его фарм-клубом на следующий сезон. Об этом сообщили в телеграм-канале пермского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Молот» Фото: ХК «Молот»

«"Молот" и "Локомотив" продолжат спортивное сотрудничество в сезоне 2025/2026. В прошлом сезоне ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Первый договор о сотрудничестве был подписан клубами в 2021 году»,— говорится в сообщении «Молота».

За это время «Молот» стабильно выполняет роль фарм-клуба для «Локомотива». Среди ярких представителей этого сотрудничества можно выделить Максима Березкина, Никиту Кирьянова и Илью Николаева. Березкин и Кирьянов прошли через «Молот» и стали важной частью чемпионской команды «Локомотива». Николаев был отправлен в «Молот» в декабре прошлого года и поднят в основной состав на плей-офф, где забросил несколько важных шайб.

Антон Голицын