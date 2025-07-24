Подача газа из России в Армению приостановлена на два дня

Подача природного газа в Армению временно остановлена из-за аварийно-восстановительных работ на территории Грузии. Ремонт будет идти с 24 по 26 июля, сообщила пресс-служба «Газпром Армения».

По данным компании, ремонт проведут на участке Казах—Сагурамо транзитного магистрального газопровода Северный Кавказ—Закавказье с 7:00 (6:00 мск) 24 июля до 19:00 (18:00 мск). Газоснабжение потребителей обещают осуществлять за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок из Ирана.

«Газпром Армения» поставляет газ на внутренний рынок страны. На 100% принадлежит российскому «Газпрому». Является монополистом на поставку и распределение газа в Армении (кроме поставок иранского газа на ТЭС для выработки и реэкспорта электроэнергии).

В прошлый раз транзит российского газа из Грузии в Армению приостанавливали из-за аварийно-восстановительных работ в марте. Тогда ремонт занял меньше суток.