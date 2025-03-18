«Газпром» приостановил подачу российского газа из Грузии в Армению

Транзит российского газа из Грузии в Армению приостановлен из-за аварийно-восстановительных работ на грузинской территории. Ограничения действуют сегодня, 18 марта, с 9:00 мск до 18:00 мск, сообщает пресс-служба ЗАО «Газпром (MOEX: GAZP) Армения».

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В этот период газоснабжение будет осуществляться за счет резервов и дополнительных поставок из Ирана. Работы проводятся на участке Казах—Сагурамо газопровода Северный Кавказ—Закавказье, поясняют в пресс-службе.

Газопровод Северный Кавказ—Закавказье протяженностью 612 км был введен в эксплуатацию в 1988 году. Проектная мощность газопровода составляет 1,8 млрд куб. м в год. «Газпром Армения» на 100% принадлежит российскому «Газпрому». Является монополистом на поставку и распределение газа в Армении (кроме поставок иранского газа на ТЭС для выработки и реэкспорта электроэнергии).

О производстве газа в России — в материале «Ъ» «Кто здесь добыча».