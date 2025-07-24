Суд взыскал 19 млн руб. с фигурантов дела о хищениях при реставрации на Соловках

Симоновский суд Москвы взыскал 19,395 млн руб. с чиновников Министерства культуры и предпринимателей, которые похитили деньги при реставрации Соловецкого монастыря. Об этом сообщает ТАСС.

Иск в марте 2024 года подала Генеральная прокуратура. Ответчиками по делу стали глава департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимир Цветнов, его заместитель Павел Мосолов, а также коммерсанты Татьяна Магдеева и Сергей Семиков. В 2023 году за те же хищения суд назначил им наказания от двух до четырех лет лишения свободы, однако осужденные тогда были освобождены. Суд зачел время, которое фигуранты провели в СИЗО и под домашним арестом.

Фигуранты похитили бюджетные средства при выполнении реставрационных работ объектов ансамбля Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага. На реконструкцию объектов из бюджета выделялось около 6 млрд руб.

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