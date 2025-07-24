Суд взыскал с VK $1 млн за неисполнение указа о еврооблигациях

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с VK (MOEX: VKCO) $1,1 млн в пользу УК «Первая» за нарушение указа президента №430 о замещении еврооблигаций российскими бондами. Решение создает прецедент, расширяя ответственность российских компаний в группах с иностранными эмитентами.

VK Company Limited в 2020 году разместила конвертируемые облигации на $400 млн. После введения указа в 2022 году компания затянула с замещением бумаг, что привело к судебному иску.

Юристы отмечают, что решение подтверждает возможность принудительного взыскания с российских юрлиц, связанных с иностранными эмитентами. VK намерена обжаловать вердикт.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «С чувством выполненного евродолга».