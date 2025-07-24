С чувством выполненного евродолга

Арбитражный суд постановил взыскать с VK (MOEX: VKCO) более $1 млн из-за ненадлежащего исполнения указа президента, предписывающего заместить еврооблигации российскими бондами. Юристы называют решение прецедентным, так как суд впервые признал, что российское юрлицо, не являющееся эмитентом, но входящее в группу, находящееся под стопроцентным контролем иностранного эмитента, несет самостоятельную ответственность за исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с VK в пользу УК «Первая» (бывшая «Сбер управление активами») $1,1 млн убытков (из которых реальный ущерб — $99 тыс.) из-за «неисполнения указа президента №430», следует из мотивировочной части решения суда, опубликованной 15 июля.

Указ президента №430 от 5 июля 2022 года установил обязанность для всех эмитентов российских евробондов либо выплатить российским инвесторам долг в рублях, либо перевыпустить свои облигации в России для замещения до 1 января 2024 года.

В 2020 году VK Company Limited разместила конвертируемые еврооблигации на сумму $400 млн под 1,625% с погашением в 2025-м. В начале марта 2022 года торги расписками были остановлены из-за начала боевых действий на Украине. У УК «Первая» в доверительном управлении находится 61 такая облигация номинальной стоимостью $200 тыс. каждая. В конце декабря 2022 года УК направила в компании досудебное требование по выплате обязательств. В начале января ответным письмом VK отказалась «от всех вариантов добровольного исполнения обязательств», говорится в решении.

В марте 2023 года УК «Первая» обратилась в арбитражный суд и потребовала от VK выплаты долгов по евробондам в размере 953,3 млн руб. (более $12 млн).

В октябре 2023 года VK выпустила замещающие облигации, а также в апреле частично выполнила обязательства, выплатив около $300 тыс., из-за чего УК «Первая» снизила изначальную сумму требований до $1,1 млн убытков по оставшемуся невыплаченным требованию по третьему купонному доходу. В итоге суд первой инстанции встал на сторону VK, такое же решение приняла и апелляция, однако кассация направила дело на повторное рассмотрение.

В результате суд подтвердил «недобросовестное поведение VK при предъявлении к нему требований об исполнении обязательств», которые «непосредственно» вытекают из указа президента, что повлекло за собой убытки УК «Первая». Суд отдельно отметил, что за шесть месяцев со вступления в силу указа президента «значительное количество добросовестных юрлиц, имеющих обязательства, связанные с еврооблигациями», уже добровольно исполнили его требования.

При этом VK заместил свои евробонды только спустя год после выпуска указа президента и десять месяцев после того, как УК «Первая» обратилась к нему с требованием, указано в материалах.

В VK “Ъ” заявили, что не согласны с решением суда. «Замещающие облигации были выпущены в соответствии с законом и в срок. Компания будет обжаловать решение»,— добавил представитель компании. УК «Первая» удалось добиться исполнения требований по всем судебным спорам, связанным с неисполнением эмитентами своих обязательств по валютным облигациям, говорит директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский. «В частности, ранее мы заключили мирное соглашение с ГТЛК, в котором нам удалось соблюсти все законные интересы наших клиентов. Еще ранее "Вымпелком" в добровольном порядке выполнил свои обязательства»,— напоминает он.

«Суд впервые признал, что российское юрлицо, не являющееся эмитентом, но входящее в группу, находящееся под 100-процентным контролем иностранного эмитента, несет самостоятельную ответственность за исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций на основании указа и разъяснений ЦБ»,— объясняет управляющий партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов.

Решение фактически подтверждает, что исполнение указа может быть принудительно обеспечено через суд, добавляет господин Ляпунов.

Решение важно, так как подтверждает право российских владельцев евробондов, которые столкнулись с неплатежами эмитентов и гарантов в связи с санкциями недружественных государств, добиться принудительного взыскания с российских лиц, говорит партнер АБ NSP Арам Григорян. «Решение может служить определенным сигналом для тех компаний, которые прямо не являются гарантами или поручителями по еврооблигациям, выпущенным иностранными компаниями (обычно SPV), но являются, например, их материнскими компаниями или входят с ними в одну группу»,— говорит руководитель практики финансового права и рынков капитала коллегии адвокатов Delcredere Евгений Коновалов.

Алексей Жабин, Виталий Гайдаев