Визовый центр Испании в Петербурге перестал принимать небиометрические паспорта

Визовый центр Испании в Санкт-Петербурге больше не принимает загранпаспорта РФ старого образца (небиометрические). Об этом сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Небиометрический паспорт, выдаваемый властями Российской Федерации (без чипа и срок действия которого составляет пять лет), не признается шестью странами-участницами Шенгенского соглашения, поэтому по этим паспортам не будут выдаваться визы для всех стран Шенгенской зоны»,— говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что с 12 июля 2025 года все граждане РФ, имеющие общегражданские паспорта и осуществляющие транзит через международные зоны испанских аэропортов, должны иметь специальную транзитную визу (ТАР) или иную валидную краткосрочную Шенгенскую визу типа C.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что генконсульство Японии в Петербурге упростило правила выдачи визы.

Дарья Астанина