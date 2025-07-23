Суд ООН признал изменение климата экзистенциальной угрозой

Международный суд ООН (ICJ) постановил, что изменение климата является безотлагательной и экзистенциальной угрозой, а также признал «чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду» одним из прав человека. Председатель ICJ Юдзи Ивасава заявил, что страны должны сотрудничать в борьбе с изменениями климата, ведь выбросы парникового газа однозначно вызваны человеческой деятельностью, а их воздействие не считается с границами государств.

Хотя решение не носит обязывающего характера и не может принудить страны к каким-либо действиям по борьбе с изменениями климата, активисты и эксперты считают, что мнение суда ООН окажет влияние на дальнейшую политику в этой сфере.

Решение суда связано с кампанией, начатой еще в 2019 году. Тогда группа студентов Южнотихоокеанского университета, расположенного на Фиджи, убедила правительство Вануату подать соответствующую жалобу в ООН. В 2023 году ООН приняла резолюцию, требующую от ICJ рассмотреть это дело. В декабре 2024-го состоялись слушания по этому делу, в общей сложности суд заслушал показания представителей более чем 100 стран и 12 международных организаций.

В начале июля Межамериканский суд по правам человека постановил, что люди имеют право на стабильный климат и государства обязаны делать все для его поддержания.

Яна Рождественская