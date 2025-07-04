Международный суд счел поддержание стабильного климата обязанностью государств

3 июля Межамериканский суд по правам человека постановил, что люди имеют право на стабильный климат и государства обязаны делать все для его поддержания. Об этом сообщает The Guardian.

В 300-страничном документе суд объявил, что у государств есть юридические обязательства защищать людей от последствий климатического кризиса. Это включает в себя принятие срочных и эффективных мер по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к новым климатическим условиям, международному сотрудничеству и защите от недостоверной информации о действующем состоянии природы.

Данное постановление было выпущено в связи с сотнями заявлений, полученных судом в прошлом году от пострадавших от климатических изменений из разных регионов.

Межамериканский суд по правам человека стал вторым из четырех высших судов, опубликовавших консультативное заключение по данному вопросу.

Первым таким судом был Международный трибунал по морскому праву, который в прошлом году пришел к выводу, что парниковые газы разрушают морскую среду, и государства несут юридическую ответственность за их контроль.

Эти документы технически не являются обязательными, но считаются авторитетными. Как ожидается, они будут использоваться в будущих судебных разбирательствах и политических переговорах.

Татьяна Герасимова