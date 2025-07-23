Воронежские компании заподозрили в картеле при закупках вычислительной техники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении воронежских ООО АКБ «Барьер» и ООО «Сэйвит Эдьюкейшн», а также некоего ООО «Бизнес стандарт» (в Воронеже компания с таким названием тоже зарегистрирована). Ведомство предполагает сговор при участии в аукционах на поставку и аренду электронно-вычислительной техники по госзаказу. Об этом сообщили в ФАС России.

Фирмы использовали единую модель поведения во время торгов: они отказывались от конкурентной борьбы. Общая сумма начальных цен контрактов составила 217,3 млн руб. Согласно КоАП, компаниям грозят оборотные штрафы.

По данным Rusprofile, ООО АКБ «Барьер» было зарегистрировано в Воронеже в июне 2008 года. Основной вид деятельности — производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации. Уставный капитал — 1 млн руб. Единственный владелец — московское ЗАО «Софтлайн Интернейшнл», собственники которого не раскрываются (оптовая торговля радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков). Гендиректор — Роман Паршин. 2024 год компания завершила с выручкой в 263 млн руб. и чистой прибылью в 36 млн. По тому же адресу в Воронеже зарегистрировано ООО «Сэйвит Эдьюкейшн» — в августе 2017 года. Эта компания была учреждена с уставным капиталом в 10 тыс. руб. для создания и использования баз данных и информационных ресурсов. Ее владельцем выступает Иван Киреев, а директором — господин Паршин. Господин Киреев также владеет воронежским ООО «Бизнес стандарт» (деятельность в области защиты информации и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры). По итогам 2024 года ООО «Сэйвит Эдьюкейшн» получило выручку в 258 млн руб. и чистую прибыль в 67 млн.

В начале июля ФАС выявила картель при определении поставщиков питания для оздоровительно-образовательного центра в Курске. В нем может быть замешана депутат Курского горсобрания Людмила Шашенкова.

Анастасия Назаренко, Алина Морозова