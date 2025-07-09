ФАС выявила картель в курском детском образовательном центре с участием депутата

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор на 14 млн руб. с участием депутата Курского горсобрания Людмилы Шашенковой. Он был осуществлен при проведении закупочных процедур в облцентре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В курском УФАС отмечают, что все чаще возникают вопросы к организации и качеству питания в бюджетных образовательных учреждениях

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В курском УФАС отмечают, что все чаще возникают вопросы к организации и качеству питания в бюджетных образовательных учреждениях

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Курское УФАС признало нарушителями антимонопольного законодательства заказчика торгов МБУ «Детский оздоровительно-образовательный центр им. Ульяны Громовой», расположенный в Курске, а также четырех исполнителей услуг по предоставлению горячего питания. В ведомстве «Ъ-Черноземье» подтвердили имена только двоих из них — ООО «Удача» и ИП Шашенкова Людмила Николаевна.

Антимонопольный орган выявил, что при закупке услуг горячего питания в детском лагере из-за договоренностей между руководством учреждения и предпринимателями была устранена конкуренция. Несколько компаний участвовали в многоуровневой схеме, что позволило заключать договоры по максимальной цене.

В частности, в марте 2023 года был размещен аукцион на услуги горячего питания с начальной ценой контракта 15,5 млн руб. Его участниками могли быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. На торги заявились две компании с значительно более низкими ценовыми предложениями (падение порядка 80%). Первый участник оценил свои услуги в 3 млн руб., «Успех» — в 2,9 млн руб. МБУ заключило договор с ООО «Успех», который был расторгнут по инициативе исполнителя (официально — по соглашению сторон) в мае, еще до начала его исполнения. После чего МБУ обратилось в комитет образования и науки города Курска с просьбой вывести договор на организацию горячего питания из сферы конкурентных процедур. В июле была проведена еще одна закупка с начальной ценой в 7,1 млн руб. на более короткий срок. Впоследствии подряд получила госпожа Шашенкова.

ФАС посчитала, что в результате ряда перезаключенных договоров с различными поставщиками, подряд на сумму 14 млн руб. достался разным участникам картеля по максимальной цене.

Администрация лагеря, по мнению антимонопольного органа, содействовала этой схеме. В связи с этим материалы дела направлены уполномоченному должностному лицу курского УФАС для возбуждения административного производства.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Успех» зарегистрировано в Курске в 2006 году. Основной вид деятельности — торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Уставный капитал — 101 тыс. руб. Гендиректор — Наталья Шумакова. 100% общества контролирует Людмила Шашенкова. Выручка за 2024 год составила 210 млн руб., чистая прибыль — 8,1 млн руб. Людмиле Шашенковой 65 лет. Она родилась в поселке Теткино Курской области. В 1985 году окончила Орловский институт советской торговли (сейчас — Орловский госуниверситет экономики и торговли) по специальности «Экономика торговли». Трудовую деятельность начала в 1980 году. С 1980-го работала в столовой ОГУП №1 (расположена в областном Доме советов, где находится администрация региона), в том числе директором. Источники «Ъ» в правительстве региона сообщали, что она начала заниматься бизнесом с весны 2021 года. С 2017 года является депутатом горсобрания Курска. Член политсовета партии «Единая Россия» Сеймского округа Курска. Замужем за Олегом Шашенковым — экс-начальником управления муниципального контроля мэрии Курска, уволенным за коррупционное нарушение, связанное с работой жены.

О споре Людмилы Шашенковой и курской прокуратуры из-за выплат за утраченное при обстрелах жилье — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова