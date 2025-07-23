Украинские власти призвали к эвакуации жителей Краматорска

Военная администрация подконтрольной Украине части ДНР призвала жителей Краматорска срочно покинуть город.

«В Краматорске сейчас около 53 тыс. жителей. Выезжайте, потому что обстановка с каждым днем усложняется», — заявил глава администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона (цитата по ТАСС).

Ранее власти Славянска также рекомендовали эвакуироваться. Господин Филашкин сообщал о расширении зоны принудительной эвакуации в Дружковке, Лимане и других прифронтовых территориях. С 16 июля закрыто движение по трассе Краматорск — Доброполье. Кроме того, принудительная эвакуация объявлена в приграничных с ДНР районах Днепропетровской области.