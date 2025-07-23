ВС РФ не стал рассматривать жалобу тамбовских властей на взыскание с них 29 млн

Верховный суд РФ отказал администрации Никифоровского муниципального округа Тамбовской области в передаче кассационной жалобы в коллегию по экономическим спорам. Тем самым суд поддержал позицию Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с властей 28,6 млн руб. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свалка в Никифоровском округе Тамбовской области

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора Свалка в Никифоровском округе Тамбовской области

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

В июле 2022 года инспекторы выявили загрязнение почвы в районе рабочего поселка Дмитриевка, где местные жители обнаружили незаконную свалку общей площадью 950 кв. м. Администрация не стала добровольно оплачивать ущерб, поэтому Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд региона. Требования истца удовлетворили.

Тамбовские власти подали жалобу сначала в 19-й арбитражный апелляционный суд, а затем — Арбитражный суд Центрального округа. Обе инстанции поддержали позицию Росприроднадзора.

Анастасия Назаренко