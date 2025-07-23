Создан в 1993 году под названием «Алиена-Москва». В 1999 году был приобретен «Ингосстрахом» и переименован в «Ингосстрах-Союз». В 2003 году завершено его слияние с тремя другими банками (Автогазбанком, Сибрегионбанком и Народным сберегательным банком), объединенный банк получил название «Союз». В 2008 году банк попал под санацию АСВ. В 2010 году «Ингосстрах» вернул себе 50% минус 1 акцию банка, а в ноябре 2012 года выкупил у АСВ оставшиеся 50% плюс 1 акцию банка. В конце 2022 года банк был переименован в Ингосстрах-банк. В феврале 2025 года закрыта сделка по покупке банка группой компаний «Авторитэйл». В конце июля 2025 года переименован в Инго-банк.

Региональная сеть банка насчитывает более 20 отделений и охватывает основные промышленные центры России. По данным отчетности по МСФО, на 31 марта 2025 года активы банка составляли 168,5 млрд руб., капитал — 23,8 млрд руб. Портфель корпоративных кредитов составлял 72,7 млрд руб., розничных кредитов — 36 млрд руб. Чистая прибыль за 2024 год — 1,17 млрд руб.