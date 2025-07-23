Даныш Станислав Витальевич

Родился в 1977 году в городе Находка, Приморский край. Имеет степень МВА Университета Аляски, Анкоридж. С 1999 по 2003 год работал в США в финансовом секторе, а также в сфере информационных технологий. Руководил финансовым оздоровлением нескольких убыточных подразделений.

С 2003 по 2011 год занимал должность финансового директора в компании «ДельтаЛизинг» (Владивосток). Отвечал за привлечение внешнего финансирования, управление отношениями с международными финансовыми институтами, банками, инвесторами, аудиторами.

С 2012 по 2016 год работал в группе МДМ-банка сначала руководителем операционного/ИТ-блока, диджитал-блока, затем — зампредом правления. В октябре 2016 года назначен управляющим партнером и миноритарным акционером сервиса Ubank. В последующие годы руководил различными компаниями (ООО ПТИР, ООО «Ай-Ти-Девелопмент») в сфере финтеха и электронной коммерции, на стыке банковских технологий и ИТ.

В 2021 году присоединился к Ингосстрах-банку на позиции первого заместителя председателя правления. С июня 2022 года возглавляет банк в должности председателя правления.