Тамбовский облсуд отменил оправдательный приговор экс-главы местной ячейки ЛДПР

Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор Сампурского райсуда, который в конце прошлого года признал предпринимателя и бывшего главу местного отделения ЛДПР Сергея Пастушока невиновным в краже урожая. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело возвращено прокурору. «Судебная коллегия по уголовным делам Тамбовского областного суда, проверив уголовное дело, выслушав мнение сторон, отменила приговор на основании ст. 389.17 УПК РФ в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона при определении размера ущерба, причиненного преступлением»,— объяснили решение в пресс-службе судебной системы.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», Сергея Пастушока оправдали по уголовному делу о хищении в 2013 году урожая местного обанкротившегося сельхозпредприятия ООО «Шуваево» стоимостью более 111 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Райсуд признал его непричастность к преступлению. Также суд установил факт отсутствия самого события преступления. С приговором не согласились сторона обвинения и представитель потерпевшего.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев